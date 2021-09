Il manager sanremese Giuseppe Argirò nuovo amministratore delegato della Compagnia Valdostanza delle Acque

Questa scelta è stata dettata dalle sempre più importanti e particolari sfide che il Gruppo si trova ad affrontare, per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Integrare il board con una nuova figura di elevato standing consentirà a CVA di seguire con massima attenzione quelle attività di rapporto con le istituzioni a livello nazionale determinanti in questo periodo di cambiamenti normativi quali ad esempio le regole che verranno stabilite per le gare di rinnovo delle concessioni idroelettriche.

“Il Gruppo CVA si trova davanti a importanti opportunità e sfide, ben rappresentate nel proprio Piano Strategico. Al fine di prepararsi al meglio ad affrontarle, è stata arricchita la ‘squadra di vertice’ del Gruppo – dichiara il Presidente di CVA, prof. Marco Cantamessa - Accolgo pertanto con grande piacere l’ingresso del dott. Giuseppe Argirò quale Amministratore Delegato, il quale porterà a CVA un importante insieme di competenze strategiche, in particolare nel campo delle relazioni istituzionali e dei processi autorizzativi.”

Classe 1969, Giuseppe Argirò è laureato in economia e commercio, e in oltre 25 anni di attività ha maturato numerose e significative esperienze professionali, rivestendo incarichi manageriali e dirigenziali in importanti società private e di partecipazione pubblica, anche quotate. Un passato da dirigente in Confindustria e negli ultimi anni in ruoli apicali tra le più importanti Utilities italiane, ha maturato una significativa esperienza in questi diversi ruoli in svariati ambiti, nei settori dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente, nella gestione di progetti complessi, legati alle infrastrutture e ai grandi impianti.

"Ringrazio sentitamente il CdA per la fiducia che ha voluto accordarmi con questa nomina – commenta il dott. Argirò - Nella consapevolezza dello straordinario valore che CVA rappresenta per Valle d’Aosta, e della rilevanza e complessità delle sfide che attendono l’azienda ed il Gruppo nei prossimi anni, sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo strategico, metto a disposizione la mia esperienza al fine di garantire un contributo per cogliere le opportunità e vincere le sfide che ci attendono. Consapevole altresì del valore della squadra che mi ha accolto, cui si deve una parte certamente positiva del percorso fatto dal Gruppo, sono certo che opereremo in fortissima sinergia ed integrazione.”

“Con il nuovo incarico di Direttore Generale sarò particolarmente impegnato nell’implementazione del Piano Strategico approvato il 25/01/21 dal nostro Consiglio di Amministrazione – afferma l’ing. Enrico De Girolamo, neo Direttore Generale di CVA - un percorso impegnativo che coinvolgerà le Aziende del Gruppo CVA a tutti i livelli per i prossimi anni. In tale contesto ritengo il rafforzamento del board propedeutico ad affrontare le importanti sfide che ci attendono, in particolare in vista della scadenza delle concessioni idroelettriche. Auguro pertanto buon lavoro al nuovo A.D. Giuseppe Argirò sicuro che – conclude - assieme al Presidente Cantamessa potremo lavorare al meglio per il futuro del Gruppo.”