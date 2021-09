Competenze sull'Aurelia Bis: Toti a Paita (e Anas) "Meno trasferte a Ventimiglia e più lavori parlamentari" (Video)

E’ arrivata immediata la risposta del Presidente della Regione, Giovanni Toti, nei confronti dell’Onorevole Raffaella Paita, che ha indicato l’ente regionale come quello che deve coordinare i sindaci del ponente ligure per un’Aurelia Bis che possa proseguire da Sanremo verso Ventimiglia.

Toti, cogliendo quanto detto dall’Onorevole Paita, non le ha mandate a dire nemmeno all’Anas, accusata di eccessive lungaggini su appalti e lavori. “L’Aurelia Bis – ha detto Toti - è un compito che spetta ad Anas e non alla Regione. Anas è un’agenzia governativa che gestisce le nostre statali come in tutta Italia e sa benissimo che in Liguria serve il ricongiungimento dei pochi tratti di Aurelia Bis che abbiamo ereditato anni fa. Abbiamo aspettato per oltre due anni e mezzo un appalto a Spezia ed è bloccata la variante di Savona in attesa di una riprogettazione e di un riappalto per un cantiere bloccato. Pregherei tutti gli esponenti parlamentari, con grande simpatia per l’impegno che ci mettono, di fare meno trasferte a Ventimiglia e fare più lavoro parlamentare, per spingere il nuovo presidente della holding FS e quelli che saranno (non ancora nominati e questo la dice lunga sull’efficienza dell’ente, dopo il ‘balletto’ già visto) i nuovi amministratori di Anas”.

L’intervento di Toti diventa poi decisamente più ‘diretto’ all’Onorevole Paita: “Chiediamo di rimboccarsi le maniche e portare avanti una progettazione definitiva ed esecutiva con la gara d’appalto. Se si fa bene si fa in un anno e mezzo mentre, se si fa come Anas ci vogliono 10 anni. Di questo dovrebbe occuparsi la Commissione Trasporti, i Ministri, Sottosegretari e coloro che a Roma hanno voce in capitolo. Il Governo Draghi sta dando grandi speranze al paese e spero che le dia anche all’Aurelia Bis”.