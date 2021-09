Aperte le iscrizioni per il corso autunnale da 'Manutentore del Verde' al Centro Pastore

Sono aperte le iscrizioni per l'edizione autunnale del Corso di qualifica per 'Manutentore del Verde', che rilascia l'attestato obbligatorio riconosciuto da Regione Liguria e sempre più richiesto da Enti Locali e proprietari privati per la manutenzione di giardini, parchi, alberi e aree verdi in generale.

L'articolo 12, punto 1, lettera b), della Legge 28 luglio 2016 n.154 , infatti, prevede che l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, e in particolare l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, può essere esercitata dagli iscritti al registro ufficiale dei produttori o da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Erano escluse dall'obbligo della formazione e del relativo attestato di qualifica solo le Imprese (il titolare, il socio con partecipante di puro lavoro, il coadiuvante, il dipendente, il collaboratore familiare dell'impresa) iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n. 154 al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00) che dimostrino esperienza biennale e che avessero trasmesso alla CCIAA specifica domanda entro il 21/02/2020, termine ormai scaduto.

"Non c'è dubbio che i requisiti per l'iscrizione debbano essere inseriti fra i requisiti professionali necessari per la partecipazione ad appalti di sistemazione e manutenzione del verde pubblico" commenta Alessandro Guglielmi, tutor del Centro Pastore ma anche le norme sulla responsabilità di un Amministratore di Condominio, così come di un proprietario privato, consigliano di richiedere tali requisiti prima di affidare un incarico".

Il Centro di Formazione Professionale G. Pastore di Imperia, ha ottenuto il primo Riconoscimento Regionale per l'attivazione dei corsi di formazione per la qualifica di addetto alla manutenzione del verde, con Decreto del Dirigente di ALFA Servizio Formazione Sede di Imperia numero 1898 del 29/08/2018 e da allora presenta due corsi di qualifica all'anno, uno più intensivo nel periodo autunnale e uno più dilazionato nel periodo primaverile/estivo.

Per ulteriori informazioni cliccare QUI oppure contattare il centro allo 0183/76231 (sede di Imperia) o allo 0184/1760010 (sede di Ventimiglia).