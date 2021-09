Successo nelle classifiche europee e nazionali di vendite Itunes per la pianista compositrice Veronica Rudian

La musicista Veronica Rudian sempre più in alto nelle classifiche di vendita. A comunicarlo con entusiasmo è il suo ufficio stampa.



“Ieri pomeriggio sono arrivati gli ultimi dati della classifica di Itunes Apple music. Nella classifica Tedesca la compositrice bordigotta con il singolo Yuki uscito il 15 Luglio dalla 63°posizione è balzata al 3°posto. Questi dati non meravigliano lo staff discografico della DC Records Italy di David Costa, considerando la cultura Tedesca differente alla nostra a detta di loro. Ma la meravigliosa notizia e inaspettata arriva dall'Italia e fuori da ogni regola: il brano Yuki solo piano dalla 76° posizione balza alla 2°, questo vuol dire che anche nel nostro paese la cultura musicale sta prendendo piede grazie ad Artisti come Veronica Rudian e tanti altri".



"Inoltre stanno arrivando anche notizie positive sia dalla Francia che dal Regno Unito, dove la ragazza bordigotta sta scalando entrambe le classifiche e si spera che da quei due paesi arrivino a breve belle notizie. Il discografico David Costa ha creduto da subito del progetto musicale della pianista, tanto che la sua sicurezza ha coinvolto tutto lo Staff della ragazza, affermando che ‘questa grande musicista, una volta che parte non la ferma più nessuno’ nonostante alcuni problemi tecnici che hanno causato degli intoppi per le vendite extra Europee, tenendo conto che, specialmente dagli USA e dai paesi Orientali, la ragazza ha molti estimatori che attendono di acquistare sia il singolo che l'Album LUCE uscito da pochissimi giorni (il 1 settembre).



Dai primi dati, le vendite stiano andando alla grande tanto che il primo giorno d'uscita si erano intasate le linee On Line per le molte richieste e molti fans si sono trovati con una risposta sul portale: ‘Prodotto Esaurito’. Immediatamente lo staff si è prodigato ad informare che attualmente si potevano esaudire tutte le richieste ricevute, comunque da venerdì scorso, finalmente, le vendite sono partite anche su Amazon Music, quindi c'è un'ampia scelta d'acquisto del fisico, altrimenti si può scaricare in Mp3 su Itunes e Spotify e altre piattaforme di vendita. La DC Records Italy inoltre ci fa sapere che l'11 settembre partirà il Tour Luce dove si potrà ascoltare e vedere dal vivo la pianista bordigotta. Il Tour partirà da Bergamo presso il Teatro CUT alle ore 18.00”.