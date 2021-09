Ventimiglia: cassonetti supplementari per la raccolta vetro, il Pd chiede che vengano ancora lasciati a chi ne fa richiesta

“In occasione dell’ultima grandinata che ha prodotto danni rilevanti alle tante serre operanti nel nostro territorio, il Comune aveva fatto posizionare dei cassoni per raccolta dei vetri da conferire presso gli appositi impianti. Ad oggi non tutte le ditte hanno potuto ultimare la pulizia di quei tanti detriti”. A segnalare il fatto è Domenico De Leo, Consigliere Comunale del Partito Democratico di Ventimiglia che continua: “Nell’obiettivo di dare la possibilità a tutte le ditte interessate di portare a termine tali interventi chiediamo al Sindaco e all’Amministrazione tutta di intervenire per lasciare ancora per un congruo periodo sul posto i cassoni laddove è fatta richiesta”.