Lo chef ventimigliese Diego Pani ospite d'onore ad ‘Azzurro pesce d’autore’ fino a domani ad Andora

Lo Chef ventimigliese Diego Pani ritorna protagonista ad Andora, nel ponente savonese. Fino a domani, infatti, il porto della rinomata località turistica, ospita l'evento ‘Azzurro pesce d’autore’, l’appuntamento annuale con le eccellenze italiane e del territorio.

Numerosi punti di street food della tradizione ligure ed italiana, con golosità e prodotti tipici, accompagnati dall’ampia selezione di espositori della grande mostra mercato; intrattenimento, laboratori e degustazioni guidate; show cooking e momenti di approfondimento sulle tipicità e sul mondo del mare.

"Parlerò di sostenibilità - ci rivela Pani – con la mia performance ad 'Azzurro', la cui organizzazione ringrazio avermi scelto per il secondo anno di fila, che non sarà un vero e proprio show cooking, bensì una degustazione ‘alla cieca’ di tre prodotti del mare all’apparenza uguali, ma la cui scelta può cambiare la sorte delle specie del mare ed anche della nostra”.

Recentemente lo chef ha anche ricevuto il San Segundin d'Argentu, premio che la città di confine ha voluto consegnargli, in occasione della festa del Santo, per il suo impegno in favore dei bisognosi e per aver creato il Desco Secondino, l'associazione, appunto, che aiuta i meno fortunati.