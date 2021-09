Sanremo: arrivati stanotte alla base logistica poco prima delle 3 altri 121 rifugiati dall'Afghanistan (Foto)

Un’altra notte di attesa per i Volontari della Croce Rossa Italiana, le Infermiere Volontarie il Corpo Militare Volontario in concerto con l’Esercito Italiano, presenti alla Base Logistico Addestrativa dell’Esercito Italiano di Sanremo, per accogliere i profughi afghani.

Sono arrivati alle 2:45 i rifugiati del popolo afghano fuggiti da Kabul grazie al ponte aereo italiano, dopo la presa del potere dei talebani e accolti inizialmente presso Centro Operativo Emergenze della Croce Rossa Italiana ad Avezzano. Storie diverse, volti stanchi e dignitosi, in maniera ordinata hanno proceduto all’assegnazione delle stanze in cui soggiorneranno per il periodo di quarantena. Tra loro 49 sono minori, la più piccola ha 4 mesi.

Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Liguria insieme al Comitato di Sanremo proseguiranno nella loro opera umanitaria fornendo assistenza e beni di prima necessità agli ospiti della base. “L’attività di supporto è la naturale prosecuzione dell’operazione ‘Aquila Omnia’ iniziata con l’evacuazione di militari e civili dal aeroporto di Kabul”: queste sono le parole del Sottosegretario alla Difesa On. Giorgio Mulè che è stato in visita alla base nella giornata di giovedì.

Il Sottosegretario Mulè, insieme al Generale di Corpo d’Armata Castellano, hanno avuto parole di elogio per l’operato della Croce Rossa Italiana e hanno garantito il loro supporto al Vice Presidente Vicario del Comitato CRI della Liguria, Luca Bracco. L’Onorevole Mulè si è intrattenuto con i Volontari e in modo particolare con il mediatore culturale che ha accompagnato gli afghani, informandosi anche delle loro condizioni psicologiche.

Queste persone che hanno dimostrato una dignità non comune, saranno perlopiù tutte richiedenti asilo politico in Italia e saranno inserite nel sistema di accoglienza diffuso. La prossima settimana, a seguito dell’esito del tampone molecolare che l’Asl 1 Imperiese somministrerà i rifugiati afghani potranno lasciare la base verso le loro destinazioni.

Il Presidente Regionale, della Croce Rossa Liguria, Maurizio Biancaterra sarà in visita alla Base Logistico Addestrativa nella giornata di lunedì.

La Croce Rossa ha ringraziato le associazioni, le aziende, i privati cittadini e tutti coloro che in ogni modo hanno fatto sentire la loro vicinanza e non hanno fatto mancare il loro supporto anche materiale, dimostrando grande spirito di generosità e vicinanza. Ringraziamenti estesi a tutti i volontari del Comitato di Sanremo, del Comitato Regionale, ai dipendenti e ai volontari dei Comitati limitrofi.