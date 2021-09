Sanremo: mattinata di controlli e verifiche di Asl questa mattina a 'Casa Serena', ieri la richiesta dei sindacati

Da questa mattina alle 9 funzionari dell’Asl 1 Imperiese stanno eseguendo una serie di controlli all’interno di ‘Casa Serena’, la Rsa di frazione Poggio a Sanremo, al centro delle attenzioni da mesi e che, dal 1° di settembre è passata di mano, dal Comune ai privati.

Secondo quanto riferito da Asl 1 si tratterebbe di controlli di routine ma, proprio ieri, i sindacati confederali di categoria, avevano inviato una lettera ad Alisa, chiedendo una verifica ispettiva per i requisiti di accreditamento della casa di riposo.

A firma di Tiziano Tomatis, per la Cgil, Milena Speranza per la Uil e Massimo Scialanca per la Fisascat Cisl, la missiva è stata inviata in merito all'alienazione della struttura per anziani. “Considerate le difficoltà riscontrate nel passaggio di personale alla nuova proprietà – scrivono i sindacati – riteniamo che siano venuti a mancare i requisiti necessari previsti dal regolamento di accreditamento, sia per quanto concerne i minutaggi assistenziali, che alle figure professionali impiegate”.

“Inoltre – terminano - ci risulta che la struttura sia sprovvista di strumentazione sanitaria per garantire adeguata assistenza e che gli spazi comuni utilizzati non rispondano sufficientemente a quanto previsto dalla normativa procedurale sul Covid”. Per questi motivi le organizzazioni sindacali hanno chiesto un intervento ispettivo urgente da parte di Alisa, per garantire il rispetto di tutte le condizioni previste dall'accreditamento regionale.