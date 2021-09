Sanremo: anziano solo in casa e situazione igienica precaria, intervento della Polizia Municipale (Foto)

Triste storia di solitudine, nel primo pomeriggio di oggi, in un alloggio in via Pietro Agosti a Sanremo, dove un anziano non dava più notizie di sé da lunedì scorso. La luce accesa da giorni ha convinto i vicini a suonargli il campanello ma senza ottenere alcuna risposta. Allarmati per la situazione hanno contattato la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per accedere nell'appartamento dal terrazzo e verificare le sue condizioni.

All'interno, fortunatamente, sebbene un po' frastornato l’anziano era in discrete condizioni ma l'alloggio, in condizioni igienico-sanitarie precarie, era occupato da montagne di materiale raccolto dall'uomo chissà dove. La pattuglia intervenuta ha subito rintracciato i famigliari per comunicargli l'accaduto e programmare un intervento di bonifica di tutte le stanze. Verrà anche inoltrata un informativa ai Servizi Sociali.