Saranno otto mesi di problemi e rallentamenti per i viaggiatori della linea ferroviaria Ventimiglia-Nizza

Vita dura e per lungo tempo, circa 8 mesi, per i pendolari che percorrono la linea ferroviaria Nizza – Ventimiglia. Fino al 22 aprile 2022 sono previsti rallentamenti, ritardi ed anche disagi, la ragione una serie di interventi strutturali importanti. In particolare saranno oggetto di interventi le gallerie di Villefranche-sur-Mer e Cimiez.

Il tunnel di Villefranche sarà oggetto di interventi di rinforzo e contemporaneamente verrà rinnovata la via ferrata, mentre a Cimiez sono previsti interventi che consentiranno in futuro di implementare la circolazione. Questi interventi costringeranno la circolazione dei treni ad utilizzare un binario unico nel tratto tra Nizza ed Eze-sur-Mer. Questo provocherà l’utilizzo di un solo binario nelle stazioni di Nice-Riquier, Villefranche-sur-Mer e Beaulieu-sur-Mer indipendentemente dalla direzione.

Fino al 23 gennaio 2022 sarà utilizzato il binario 1 e il binario 2 dal 24 gennaio 2022 fino al termine dei lavori previsti per il 22 aprile 2022.