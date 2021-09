Imperia: va in giro vestito da carabiniere, denunciato un 46enne della zona con precedenti

I carabinieri della Compagnia di Imperia hanno denunciato a piede libero alla procura della Repubblica l’imperiese Diego Berardi, 46 anni, per possesso di distintivi contraffatti. Alcuni passanti lo avevano, infatti, notato intento a intrattenersi con alcuni giovani in centro mentre indossava un paio di pantaloni neri a banda rossa del tutto identici a quelli in dotazione all’Arma.

I militari, prontamente intervenuti, dopo averlo localizzato, hanno rinvenuto a bordo della sua auto giacca e pantaloni della divisa dei carabinieri. Sono in corso indagini per risalire a come l’uomo possa esserne entrato in possesso.

Diego Berardi, già protagonista di episodi movimentati, era balzato agli onori della cronaca il 7 dicembre del 2015, quando venne arrestato in Francia, a Strasburgo, su mandato di cattura internazionale.