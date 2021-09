Bordighera: elettrodomestici e rifiuti ingombranti abbandonati in via Pasteur (Foto)

I rifiuti abbandonati in via Pasteur

Da via Pasteur arriva la forte lamentela dei residenti per la presenza di rifiuti ed elettrodomestici abbandonati. Lamentele da parte dei cittadini che, attraverso i social, denunciano lo stato dei rifiuti. Generi di grande taglia e oggetti ingombranti occupano l'asfalto intorno ai cassonetti dell'immondizia.

Tante le ipotesi da parte degli abitanti che in un primo momento puntavano il dito contro i turisti, salvo poi sospettare che si possa trattare di qualcuno del posto. Il suggerimento sono le telecamere di sorveglianza.



Certamente ora il Comune interverrà sulla faccenda in favore del ripristino del luogo. Si spera anche in un lavoro per individuare i responsabili.