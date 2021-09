Crisi di maggioranza a Ventimiglia: quasi tre ore di vertice serale tra il sindaco Scullino e i partiti di centrodestra

Primo vero faccia a faccia questa sera tra i commissari comunali e provinciali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e, per la prima volta in via ufficiale, con il sindaco Gaetano Scullino, per fare il punto sulla crisi che attanaglia la maggioranza da qualche settimana.

La proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, ricordiamo, è stata la pratica Coop di via Tacito che ha creato un’importante frattura fra il primo cittadino e i ‘suoi', scatenando grande polemica che addirittura è sfociata nell'abbandono della sala consiliare. Anche se, come noto, le spaccature interne alla squadra di governo sono palesi da tempo e vertono anche sulla gestione dei migranti e sulla questione centro di accoglienza.

Il vertice di questa sera, iniziato alle 21 e terminato quasi a mezzanotte, è stato di estrema importanza e dalle sue sorti, molto probabilmente, sarà determinato il futuro dell'amministrazione vigente.

L’esito? Per adesso bocche cucite e nessuna dichiarazione da parte dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza, nulla nemmeno dal sindaco. Pertanto è impossibile stabilire quale sia stato l'esito dell'incontro. Tuttavia finalmente un confronto c'è stato tra i partiti di maggioranza e il primo cittadino e che sia la volta risolutiva o meno lo scopriremo presto. Possibile già nelle prossime ore, quando sarà in programma un confronto interno ai partiti prima della prossima tappa.