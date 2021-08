Dalla Provincia interventi per 6 milioni sulle scuole da Imperia a Ventimiglia

Non solo l'Istituto Alberghiero di Taggia tra i finanziamenti per le scuole, percepiti dalla Provincia grazie al MIUR. Si parla di un importo complessivo di 6 milioni e 325mila euro.

La parte più cospicua sarà destinata a Taggia, sul complesso delle ex caserme Revelli: con la costruzione della nuova scuola che ospiterà l'Istituto Alberghiero, 3 milioni e 635mila euro; la ristrutturazione del 2° piano dell'edificio scolastico già esistente, per 1 milione e 400mila euro, dove tra l'altro è in fase di ultimazione l'intervento di sistemazione sismica dell'edificio. Quindi in totale si parla di poco più di 5 milioni di euro.