Sanremo: aggredisce un giovane con una bottiglia rotta, denunciato per lesioni aggravate

A Sanremo una persona è stata denunciata per lesioni personali aggravate avendo ferito un giovane con un coccio di bottiglia nel corso di una discussione degenerata a causa, molto probabilmente, dell’abuso di alcol.



I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione, ricevuta la segnalazione al 112, sono intervenuti in pochi minuti impedendo che la situazione si aggravasse ed hanno accompagnato l’aggressore in caserma mentre il personale del 118 ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso in codice 'giallo'.