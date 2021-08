Bordighera: grande successo ieri sera ai Giardini Lowe per il concerto dei Nuovi Solidi (foto)

Successo ieri sera ai Giardini Lowe, recentemente rinnovati dall'amministrazione e già teatro di numerose performance, per il concerto dei Nuovi Solidi. Brani ed emozioni dedicate al grande Lucio Battisti.

Evento di beneficenza Memorial Fabio Paronuzzi, per ENEA European Neublastoma Association ONLUS, associazione che sostiene la ricerca sul Neuroblastoma, guidata e fondata dai genitori volta a debellare la neoplasia pediatrica, prima causa di morte per malattia in età prescolare.