Molini di Triora: da stasera tre giorni di Street Foood Festival, in via nuova cucina dalle regioni e birra artigianale

Da stasera a Molini di Triora via a tre giorni all'insegna dello street food. L'iniziativa che si terrà lungo via Nuova è organizzata dalla Associazione Italiana Cuochi Itineranti e rappresenta una novità nella Valle Argentina e anche un'alternativa alla assenza di sagre estive per via delle difficoltà e dei costi da sostenere nell'ottemperare alle misure nazionali Covid.