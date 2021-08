Treni della neve gratuiti: da Sanremo parere positivo di Umberto Bellini che si complimenta con Gianni Berrino

Il consigliere comunale di Sanremo, Umberto Bellini plaude all'iniziativa avanzata dalla vicesindaco di Limone, Rebecca Viale di rendere gratuiti i treni della neve che collegano la località montana piemontese con la nostra Ventimiglia. Iniziativa subito accolta e promossa anche dall'assessore regionale al turismo della Liguria, Gianni Berrino.

"Come amante della montagna e suo assiduo frequentatore, mi sento in dovere di complimentarmi con l'assessore regionale, grande amico, Gianni Berrino, riguardo l appoggio che intende dare alla proposta di rendere gratuiti i cosiddetti treni della neve Ventimiglia - Limone Piemonte, avanzata dal vice Sindaco di questa città. - dice Bellini - Berrino inoltre propone intelligentemente di istituire treni navetta per le auto da Vievola alla stazione sciistica consentendo così di poter raggiungere anche gli impianti di quota 1400 e Limonetto. Servizio di treno navetta da proseguire, secondo me anche in estate per agevolare la venuta nel nostro ponente. Creare un circolo turistico virtuoso in entrambi i sensi, al fine di superare la crisi post pandemia, obiettivo che l'assessore Berrino col suo operato ritengo possa raggiungere".