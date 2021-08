Sanremo: venerdì ultimo appuntamento al Forte Santa Tecla per la mostra #turismoasanremo

Venerdì si chiudono in bellezza gli incontri al Forte Santa Tecla in occasione della mostra #turismoasanremo. L’ultimo appuntamento è dedicato a Moda e turismo a Sanremo: dalla Belle Epoque alla nascita del Made in Italy con Barbara Borsotto e Gisella Merello. Un incontro dedicato alla moda e all’eleganza, attraverso le eccellenze della storia di Sanremo.

Si concludono al Forte Santa Tecla gli incontri legati alla mostra #turismoasanremo, visitabile fino al 31 agosto. L’ultimo appuntamento è dedicato alla storia della Moda in Riviera dalla Belle Époque alla nascita del Made in Italy, con un interessante excursus sulla moda negli anni d’oro del turismo a Sanremo a cura di Barbara Borsotto della Maison Daphné. Attraverso il Museo della Moda e del Profumo Borsotto ha curato una sezione speciale della mostra dedicata alla storia della moda, ripercorrendo le abitudini delle Signore durante la Belle Époque con la nascita degli “Abiti Riviera” sfoggiati nelle passeggiate al mare, nei giardini e i Grand Hotel - passando agli anni ruggenti, del Casinò e delle sartorie prestigiose come Jeanne Marguerite e Josephine & Mina - fino alle serate mondane dei Festival della Moda che consacrano la città ad icone fashion dall’eleganza Bon Ton come Irene Brin. Proprio di Irene Brin Gisella Merello, storica della Riviera Ligure, racconterà la vita di donna straordinaria: fu scrittrice, viaggiatrice, mercante d'arte e donna di grande cultura, intelligenza e stile ma soprattutto la prima fashion editor italiana e la prima giornalista a battersi per l’affermazione del Made in Italy, per uno stile italiano, diverso da quello francese, che potesse essere riconosciuto dal mondo. La prima ad essere coinvolta in quel sistema moda imposto dai colossi editoriali americani, e più tardi, a testimoniare la strenua guerra del consumismo americano contro le semplici realtà autoctone italiane.