Sanremo: cinema sotto le stelle, giovedì la proiezione di “Sbatti il mostro in prima pagina”

La manipolazione dell’informazione e le connessioni tra giornali e politica sono gli spunti alla base del film “Sbatti il mostro in prima pagina”, prossima proiezione della rassegna “Cinema sotto le stelle” in programma giovedì 26 agosto alle ore 21.15 in Piazza Santa Brigida a Sanremo. Un tema ancora oggi attualissimo, come l’influenza dell’opinione pubblica da parte della stampa, è al centro della pellicola del 1972, che vanta la regia di Marco Bellocchio e un cast di primissimo piano con Gian Maria Volonté e Laura Betti, in testa.Milano.



"Nella redazione del quotidiano borghese e di destra Il Giornale, il redattore capo Giancarlo Bizanti segue gli sviluppi di un omicidio a sfondo sessuale di cui è rimasta vittima una studentessa, allo scopo di incastrare un militante della sinistra extraparlamentare e strumentalizzare politicamente la vicenda. - ricordano la trama del film, gli organizzatori dell'incontro - La campagna mediatica sortisce l'effetto sperato e il "mostro" viene condannato innanzitutto sulle prime pagine del giornale. La condanna, in primis morale, aiuta l'area reazionaria a screditare gli ambienti della sinistra nella fase elettorale".



"L'ingresso alle serate del “Cinema sotto le stelle” è, come sempre, gratuito. Si richiede la Certificazione Verde per partecipare alla proiezione. - aggiungono - La normativa anti-covid richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle proiezioni occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it. La sera della pellicola basterà presentarsi in piazza Santa Brigida con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone)".



"Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle ore 18.00 del giorno stesso della proiezione.L’accesso per il pubblico sarà dalle ore 20.15. L’ultimo appuntamento del “Cinema sotto le stelle”, organizzata da Pigna Mon Amour e CMC, con il sostegno del Comune di Sanremo, sarà giovedì 2 settembre con “Priscilla”, recupero della serata del 15 luglio rinviata per maltempo" - concludono.