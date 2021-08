Imperia: al via sabato la XIX edizione di “Pomeriggi Universitari” organizzato dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri

Giunto alla XIX edizione l’evento “Pomeriggi Universitari” organizzato dalla Sezione di Imperia dell’ Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Polo Universitario Imperiese dell’ Università degli Studi di Genova con il patrocinio della Provincia e della Città di Imperia, costituisce un'importante iniziativa rivolta alla cittadinanza con lo scopo di presentare ad un più vasto pubblico, in un ampio ciclo di conferenze, le tesi di laurea svolte su argomenti relativi al territorio ligure, ponentino in particolare: archeologia, storia, storia dell'arte, cultura in generale e anche problematiche attuali di vario genere.



Gli studi svolti in ambito universitario rappresentano una sorta di "avanguardia" in qualsiasi settore, ma solitamente essi vengono consultati solo dagli "addetti ai lavori" e raramente se ne ha una divulgazione presso il grande pubblico. L'intento è quello di dare un'opportunità ai neo-laureati di farsi conoscere e di rendere accessibili le problematiche e gli argomenti trattati per approfondire la conoscenza del nostro territorio in tutte le sue peculiarità, caratteristiche e potenzialità.



Ai neo-laureati che hanno così esposto il loro lavoro di tesi davanti al pubblico, viene consegnato un attestato rilasciato da questo Istituto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

La Sezione di Imperia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri assolve così anche parte degli scopi statutari di questo Istituto fondato dal prof. Nino Lamboglia: la presentazione ai Soci delle ricerche e degli studi svolti per le tesi di laurea in seno all'Istituto con il supporto delle sue strutture, della sua biblioteca, dei suoi archivi etc. e inoltre, la valorizzazione del territorio ligure.



L’inaugurazione è per sabato alle 17 a palazzo Guarnieri, piazza Pagliari 4 Imperia nei locali della sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Presenterà la sua tesi Alice De Matteo sull’argomento Giuseppe Elia Benza. Pensiero e azione di un repubblicano ligure (1802-1890). Tesi discussa presso l’Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Scienze Storiche, nell’anno accademico 2019-20. Relatore: Nicola Del Corno. Correlatore: Marco Soresina.

Gli appuntamenti successivi avranno luogo con cadenza mensile, sempre di sabato alle 17.

Sabato 11 settembre Carlo Agen presenterà la sua tesi sul tema Ruskin, Morelli e Cavalcaselle. Il disegno nella didattica storico-artistica del tempo, discussa presso l’Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio artistico, nell’ anno accademico 2018-19. Relatore: Maurizia Migliorini. Correlatore: Clario Di Fabio.

Sabato 2 ottobre sarà Roberta Fabbri a presentare il suo lavoro su Musealizzazione di un sito archeologico attraverso il caso studio di Ventimiglia. Lavoro svolto presso il Politecnico di Torino, Corso di Laurea in Architettura per il Restauro e la Valorizzazione, nell’anno accademico 2018-19. Relatore: Silvia Gron. Correlatore: Emanuele Morezzi. Correlatore esterno: Daniela Gandolfi.