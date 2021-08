Sanremo: cambio di appalto a ‘Casa Serena’, Uil e Ugl chiedono un incontro urgente per il destino dei lavoratori

In merito al passaggio di gestione della RSA ‘Casa Serena’ dal Comune di Sanremo alla ‘My Home’ srl, le sigle UilTucs, UilTrasporti e Ugl Imperia chiedono un incontro urgente (in presenza e non in videoconferenza) “per l’attivazione delle procedure previste dal passaggio diretto e immediato per tutti i lavoratori in servizio presso le mense e le imprese di pulizia, nella speranza che venga trovato un accordo che soddisfi tutte le esigenze in campo”.