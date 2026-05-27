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Economia | 27 maggio 2026, 14:00

Corso abilitante per commercio e somministrazione alimenti (ex-rec)

Al via le iscrizioni per il Corso S.A.B. 2026: ottieni l'abilitazione per il settore food & beverage

Corso abilitante per commercio e somministrazione alimenti (ex-rec)

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima edizione del 2026 del corso S.A.B. (Somministrazione Alimenti e Bevande), promosso da Ce.s.co.t. Confesercenti. Il percorso formativo è essenziale per chi desidera avviare o gestire attività come bar, ristoranti, pizzerie o negozi di alimentari, garantendo l'acquisizione del requisito professionale obbligatorio.

Dettagli del corso:

  • Inizio: 08 giugno 2026.
  • Durata: 100 ore totali (50 ore in presenza e 50 ore online).
  • Frequenza: 4 giorni a settimana, dalle 18:00 alle 22:00.

Data l'urgenza di molti aspiranti imprenditori, si consiglia di prenotare il proprio posto il prima possibile contattando la segreteria Ce.s.co.t. ai seguenti recapiti:

I.P.

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