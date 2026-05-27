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Economia | 27 maggio 2026, 09:15

Sanremo celebra la cucina di bordo: i piatti con i fiori eduli Tastee.it vincono alle Grandi Regate

Dalla Marina Militare agli equipaggi internazionali, la botanica del Ponente Ligure diventa protagonista del contest culinario in mare

Ph Michela Frugone

Ph Michela Frugone

Alle Grandi Regate Internazionali di Sanremo trionfano i piatti realizzati con i fiori eduli coltivati con metodo naturale di Tastee.it In questo evento internazionale dedicato alla vela d’epoca e classica — organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con CIM, FIV e AIVE dal 21 al 23 maggio — durante il contest culinario alcuni equipaggi hanno scelto di valorizzare la ricchezza botanica del Ponente Ligure utilizzando i fiori e trasformandoli in un elemento narrativo capace di unire tecnica, creatività e identità mediterranea.

"Penelope", con lo chef nostromo Michele Renna e l’equipaggio della Marina Militare, si è aggiudicata il premio come miglior piatto con “A noi ci piace”, ispirato alla cucina dell'amico chef Ugo Vairo: un delicato gambero di Sanremo marinato con erbe locali e adagiato su una morbida passata di piselli, arricchito da nasturzi e violette ingaune che evocano la primavera in mare, completato da un elemento croccante che dona ritmo e struttura.

Ph Alessandro Carpitella

Il premio per la classifica combinata (risultato di regata e piatto) è stato invece conquistato da "Ricciola in Fiore", proposto dall'equipaggio di "Artica II" guidato dallo chef comandante Domenico Tricarico: una tartare di ricciola marinata in olio agli agrumi ed erbe fresche, accompagnata da bocche di leone e calendula, insieme a finocchio e cipolla di Tropea.

Ph Mimmo Tricarico

Anche "Lilli II", con le chef Alessandra Mazzotti, Maria Grazia Torchia e le Falchette AIRC, ha presentato un piatto ispirato ai fiori del territorio: “Strati di Maestrale”, un cous cous agrumato alle erbe e ai fiori eduli, con dadolata di avocado e cetrioli e tonno fresco scottato e marinato nelle stesse fragranze.

Tastee.it ha inoltre voluto celebrare le imbarcazioni che nel 2026 festeggiano un anniversario significativo, donando una bottiglia di Be!Gin alla begonia, fiore che simboleggia amicizia e prosperità e che, secondo tradizione, porta fortuna a chi la riceve. Sono state omaggiate "Artica II" (70°), "Crivizza" (60°), "Moro di Venezia", "Resolute Salmon" e "Bonnie" (50°). Una bottiglia è stata consegnata anche al Presidente Beppe Zaoli e allo Yacht Club Sanremo, punto di riferimento per la vela del Ponente Ligure.

«Per noi è una grande soddisfazione vedere i fiori eduli della nostra azienda valorizzati in un contesto internazionale come le Grandi Regate di Sanremo» commentano Silvia Parodi e Marco Ravera di Tastee.it. «Da anni lavoriamo per promuovere una filiera botanica etica, sostenibile e profondamente legata al territorio. Vedere gli equipaggi trasformare i nostri fiori in piatti capaci di unire tecnica, creatività e identità mediterranea è la conferma che la ricerca agricola può dialogare con l’eccellenza gastronomica, anche in mare».

Ph Michela Frugone

Ph Michela Frugone

Ph Michela Frugone

Ph Michela Frugone

Ph Michela Frugone

Ph Michela Frugone

Ph Raffaella Ramondetti

Ph Raffaella Ramondetti

Ph Alessandro Carpitella

Ph Alessandro Carpitella

Ph Alessandro Carpitella

Ph Alessandro Carpitella

I.P.

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