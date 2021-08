Sanremo: la segnalazione della nostra lettrice Vilma “A Capo Nero situazione sporcizia al limite”

La nostra lettrice Vilma Ghidini ci scrive per la situazione di degrado segnalata con una mail alla redazione dal maestro Uto Ughi.

Concordo in pieno con il maestro Uto Ughi. Non solo la zona che ha colpito negativamente il maestro è trascurata e sporca. Chiunque si trovi a percorrere a piedi l’Aurelia in direzione di Ospedaletti, vedrà che a Capo Nero e all’altezza della ex cava la situazione relativa alla sporcizia e mancanza di decoro è al limite. Anni fa avevo inviato a Sanremonews 14 foto del marciapiede e della scarpata lato mare di quel settore della città dei fiori: una discarica a cielo aperto dove si può vedere di tutto.

Alcune di quelle foto erano state anche inserite nella rubrica delle segnalazioni del TG3 Liguria del mattino. Naturalmente nessuna reazione da chi di dovere. Il Comune di Sanremo tiene pulito il centro storico e per le altre zone lascia che sporcizia e trascuratezza si impongano. Grazie al maestro Uto Ughi per aver dato un segnale di allarme. Alle istituzioni un cortese invito: meno parole e più fatti. Datevi da fare con ramazza e paletta.