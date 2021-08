Temporale pomeridiano su Sanremo ed entroterra: 10 millimetri caduti in un'ora ma nessun danno

Acquazzone estivo nel primo pomeriggio di oggi a Sanremo e nell’immediato entroterra. Con l’aumento delle temperature a metà giornata si è creata una piccola cella temporalesca che ha ‘scaricato’ prevalentemente sulla città dei fiori.

Per fortuna non si sono registrati problemi particolari se non qualche tombino allagato. Sulla città di Sanremo sono caduti circa 10 millimetri di pioggia in un’ora mentre un solo millimetro si è registrato a Ceriana, Bajardo e Seborga.

Al momento la cella temporalesca si sta spostando verso Est.