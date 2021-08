Un vasto incendio è divampato nella notte in un deposito di materiale edile nella zona di Chiusavecchia. I soccorsi sono stati chiamati a intervenire intorno alle 3.30 e sono stati impegnati fino al mattino.

Per fortuna non si registrano feriti o intossicati, ma l'ampia area interessata dalle fiamme ha costretto il personale anti incendio a un lungo lavoro per lo spegnimento e la successiva bonifica.