Isolabona: coltivano illegalmente canapa indiana, un francese e un italiano denunciati dai Carabinieri

Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri per coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 40enne francese e di un 55enne Italiano, ai quali sono state sequestrate diverse piante, alcune alte anche due metri, nonché materiali e strumenti specifici per la lavorazione dello stupefacente, 30 grammi di hashish e 600 di marijuana.

L’individuazione dell’area dove veniva coltivata la droga è stata possibile grazie ai servizi di controllo del territorio messi in atto dai militi delle Stazioni di Dolceacqua e Pigna. La zona agricola in questione è stata notata per la particolare pigmentazione nelle piante in crescita di un colore verde intenso. Dopo diverse attività di avvicinamento i militi dell’Arma hanno avvertito l’inequivocabile odore della canapa, che proprio nei mesi estivi e in particolari condizioni arriva a piena maturazione.

Ancora una volta, la dislocazione capillare delle Stazioni territoriali e dal 1° gennaio 2017 anche di quelle Forestali presenti in tutto il territorio provinciale, si propone ovunque come presidio di sicurezza e di tutela per i cittadini, tutela impreziosita dalla conoscenza che i militari hanno del territorio e delle dinamiche di contesto, patrimonio particolarmente radicato nei militari più ‘anziani’, cioè coloro i quali prestano servizio in loco da diverso tempo, riferimento certo e sicuro per la popolazione.