San Lorenzo al Mare: violento scontro tra un'auto e una moto, due feriti

Grave incidente stradale in serata a San Lorenzo Mare. Una moto per cause ancora in fase d'accertamento si è scontrata con una macchina proveniente da Imperia, all'altezza della curva della 'Collarina' sull'Aurelia. L'impatto tra i mezzi è stato violentissimo e il bilancio è di 2 feriti, si tratta di due giovani che pare fossero a bordo del ciclomotore.



Sul posto si sono precipitati il personale sanitario del 118 e due ambulanze, una della croce bianca e una della croce rossa di Imperia. Oltre a loro anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

I due uomini feriti sono stati trasportati in ospedale a Sanremo. Uno di loro pare abbia riportato la sospetta frattura di un piede. Il traffico è stato bloccato nelle fasi di soccorso. La ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri.