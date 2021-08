Occupato ex convento delle suore a Ventimiglia Alta: denunciati tre stranieri

Tre tunisini sono stati denunciati per aver occupato l'ex convento delle suore nel centro storico di Ventimiglia. Gli stranieri sono stati scoperti dai carabinieri della città di confine all'interno della struttura disabitata.

L'ex convento da tempo è oggetto di occupazioni e atti di vandalismo. I militari hanno denunciato in stato di libertà i tre soggetti. Inoltre, due di loro sono risultati inottemperanti all’ordine di espulsione, mentre l'altro era irregolare sul territorio nazionale, per lui sono state avviate le azioni amministrative finalizzate all’espulsione.

"La vicenda sottolinea come, ancora una volta, sia di fondamentale importanza la segnalazione di situazioni peculiari o sospette ai Carabinieri, sia con un contatto diretto, sia attraverso il 112NUE, ciò consentendo all’Arma di articolare i servizi di controllo del territorio in modo più efficace e aderente alle esigenze della comunità, la cui collaborazione anche riservata consente di alimentare la sicurezza diffusa e partecipata, perché così #possiamoaiutarvi in modo diretto ed immediato" - ricordano dall'Arma.