Vallecrosia: in tanti ieri sera alla pista di pattinaggio per il ‘Concerto tributo ai Pink Floyd Live’

Grande partecipazione di pubblico, ieri sera alla pista di pattinaggio di via Colombo per l'appuntamento organizzato dall'associazione ‘Echoes of Pink Floyd’, in collaborazione con il comune di Vallecrosia, per il ‘Concerto tributo ai Pink Floyd Live’. Una serata interamente dedicata a tutti gli operatori dello spettacolo.

Applausi a scena aperta per il concerto della ripartenza, nel quale hanno scuonato: Andrea Colonna (batteria), Daniele Crivello (basso), Antonello Crivellaro (tastiere), Federico Pascolo (tastiere e cori), Sandro Molinaro (sax e chitarra), Pino Jerace ed Manuela Barrese (voci), Max Borelli (chitarra, steel guitar e cori).

(Le foto sono di Eugenio Conte)