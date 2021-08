Sanremo: ieri pomeriggio alla libreria 'SanremoLibri' la presentazione del libro di Walter Nudo (Foto)

Si è svolta ieri pomeriggio, alla libreria ‘SanremoLibri’ di via Roma, la presentazione di ‘La vita accade per te’, scritto da Walter Nudo.

L’artista ha parlato del suo lavoro ai molti intervenuti all’appuntamento. “L'Universo ci dà dei segnali chiari – evidenzia l’autore nel libro - ma spesso non li capiamo. Sono lezioni che ci offre per farci evolvere e spingerci a seguire il percorso giusto per noi”.

Quando Walter Nudo ha ricevuto i suoi, non li ha capiti: “Non ho capito che mi ostinavo a percorrere una strada sbagliata, che lo spingeva a volere sempre di più, a fare sempre di più e a essere irrimediabilmente infelice. Un incidente quasi mortale, due ictus, le delusioni lavorative, l'insoddisfazione, le dure crisi economiche e la depressione”.

È stato necessario tutto questo per portare Walter Nudo a intraprendere un viaggio di riscoperta interiore e di esplorazione del mondo e della saggezza dei suoi maestri: “India, Indonesia, Australia, Hawaii, e poi di nuovo USA e Italia, dove tutto è cominciato. Un viaggio per mettermi alle spalle il peso di tutto ciò che non era necessario, per capire il mondo circostante, arrivando a trovare la vera missione, condividere con gli altri le lezioni apprese”.

Al termine della presentazione Walter Nudo ha firmato le copie ai presenti, concedendosi anche alle foto.

(Foto di Tonino Bonomo)