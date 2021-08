Riva Ligure: da stasera a domenica piazza Ughetto si trasforma nello 'Street Food Festival'

Da stasera a domenica, piazza Ughetto a Riva Ligure diventerà la ‘capitale’ del divertimento. Prenderà il via, infatti, lo ‘Street Food Festival’, un evento organizzato da Aici, in collaborazione con l'Assessorato al turismo e manifestazioni per promuovere la preminenza della cultura gastronomica sull'avvilente commercializzazione del cibo e su ogni forma d'ignoranza alimentare con l'obiettivo di salvaguardare i valori della cucina italiana e delle birre artigianali.

Si comincia con la cena di stasera per terminare con quella di domenica. Tre giorni in cui piazza Ughetto diventerà un ‘ristorante a cielo aperto’, nel quale gli avventori potranno gustare le proposte di carne speciale, hamburger artigianali, cucine estere di qualità e birra a fiumi. Tutto organizzato nel rispetto delle normative per la prevenzione del Covid-19.

Nel corso delle tre serate il pubblico potrà riscoprire il piacere della convivialità gustando i piatti proposti ai tavoli che verranno allestiti. Nelle tre serate il pubblico sarà allietato da musica di alto livello: stasera ‘Solid Rockerz Band’, sabato ‘Rock Hit Band’ e domenica ‘Master DBJ’. Ogni sera sarà possibile approfittare della fantastica ruota panoramica.