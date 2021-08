Sanremo: fa inversione a 'U' e travolge uno scooter, incidente questa mattina in piazza Eroi (Foto)

Un'inversione vietata è alla base dell'incidente che questa mattina ha visto un'auto travolgere uno scooter in piazza Eroi all'altezza dell'imbocco del posteggio.

Chiara la dinamica: l'auto, che procedeva in direzione monte, ha effettuato una svolta vietata a sinistra per introdursi nel parcheggio e, così facendo, ha colpito uno scooter che stava scendendo sulla propria corsia.

Il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve. È stato trasportato in ospedale dai Volontari Sanremo Soccorso in codice 'giallo' di media gravità, per via di alcune contusioni.

Presenti, per i rilievi e la gestione del traffico, gli agenti della Polizia Municipale.