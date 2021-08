Doppio incidente in pochi minuti: scontro tra due auto a Ospedaletti e caduta da uno scooter a Bordighera (Foto)

Due lievi incidenti, nel giro di pochi minuti, questo pomeriggio alle 15 tra Ospedaletti e Bordighera. Nel primo caso, sull’Aurelia, si sono scontrati un'auto e un mini van per cause ancora in via d’accertamento. Molti danni ai mezzi ma, fortunatamente, si è registrato un solo ferito.

A Bordighera, sempre sull’Aurelia, una donna a bordo di uno scooter è finita a terra dopo il contatto con un’auto. Anche in questo caso è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza, che ha portato la ferita in ospedale, in codice giallo di media gravità.