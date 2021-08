Ospedaletti: luci sempre spente sulla pista ciclabile, sarà il Comune a occuparsi delle riparazioni all'impianto

Sarà il Comune di Ospedaletti a occuparsi delle riparazioni che necessità l’impianto di illuminazione della pista ciclabile, nel tratto che insiste sul territorio comunale della città delle rose.

Il Comune, che ha acquistato da Area 24 il tratto, da tempo ha verificato la situazione che molti utenti hanno lamentato, per il transito sulla pista. E’ importante, infatti, una riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, in più punti spento, con il conseguente disagio dei passanti, numerosi soprattutto nelle serate estive.

Tra l’altro, visto lo stato di liquidazione in cui si trova Area 24 e il passaggio del restante tratto di pista ad Amaie, il Comune di Sanremo, che sino allo scorso anno gestiva per tutti i comuni interessati le utenze elettriche ed idriche, ha declinato tale incombenza e, per il tratto di Ospedaletti, il locale Comune ha chiesto la voltura delle relative utenze.