Imperia: Natalie Allegra è arrivata a Rovaniemi, consegnate le letterine dei bimbi a 'Babbo Natale' (Foto)

L’imperiese d’adozione Natalie Allegra ha consegnato le ‘letterine’ dei bimbi nelle mani di ‘Babbo Natale’ a Rovaniemi in Finlandia.

La ciclista è scesa in campo da diverse settimane a sostegno della Onlus 'Il cuore di Martina'. Partita a fine luglio, Natalie ha percorso migliaia di chilometri per arrivare nella capitale della Lapponia, nel Nord della Finlandia, e portare le letterine dei bimbi direttamente nelle mani di Babbo Natale. Contemporaneamente è stata attivata una raccolta fondi destinata a garantire la continuità assistenziale, che l'associazione fornisce da sempre, ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie.

Ma, proprio all’ultimo non sono mancati i problemi, vista la rottura di una piccola forcella della bicicletta e lo scherzo del navigatore che l’ha portata in un bosco. “Arrivata al villaggio e consegnate le letterine – ha detto Natalie - il destino mi fa conoscere una meravigliosa famiglia tedesca, Jutta, Viktor e i loro tre simpaticissimi figli che si offrono di accompagnarmi da un meccanico a Rovaniemi. Per fortuna avevo portato una forcella di riserva”.

Alla fine però “Missione compiuta in 19 giorni con 2.164 km percorsi. E domani mattina partirò col treno per Lappeenranta e pedalerò fino alla casa di mia mamma. Non vedo l'ora di abbracciarla”.