Coronavirus: nuova risalita dei contagiati nel Principato di Monaco, oggi sono stati 16

Torna a salire il numero quotidiano di nuovi contagiati da Covid-19 nel Principato di Monaco. Oggi sono stati 16, che portano il bilancio a 3.121 persone colpite dal virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Sono 16 i ricoverati in ospedale, dei quali 3 in terapia intensiva. Sono 10 le guarigioni, che portano il totale a 2.980. Infine 64 le persone seguite in sorveglianza attiva.

Sono 25.355 i vaccinati con la prima dose nel Principato, ovvero il 66,11% della popolazione monegasca (il 73,64% over 12 anni). Per terminare sono 20.960 le persone che hanno ricevuto la seconda iniezione (82,67% di quelli che hanno fatto la prima).