Taggia: atti di vandalismo al 'Drive Through' della stazione, la ferma condanna del Partito Democratico

“Condanniamo fermamente l’atto, vile e sconsiderato, che va a ledere in primis la proprietà pubblica, che mortifica l'intera popolazione e tutti gli operatori sanitari che con tanti sforzi stanno quotidianamente lavorando in quel luogo. Auspichiamo che i responsabili paghino per i danni creati e fin d'ora proponiamo che vengano puniti con ore di lavoro socialmente utili da dedicare alla pulizia dell'area della stazione”.

Anche il Partito Democratico di Arma, Taggia e Valle Argentina interviene dopo gli atti di vandalismo al ‘Drive trough’ della stazione ferroviaria. “Con l'occasione – terminano dal PD - invitiamo ancora i nostri concittadini a vaccinarsi, nel caso non l'avessero ancora fatto. Il nostro territorio è ancora purtroppo uno con più incidenza di contagi in Regione”.