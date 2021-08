Sanremo: parcheggio selvaggio e rischi per il transito in via Melandri, i residenti chiedono un intervento (Foto)

I residenti di via Melandri, piccola strada di collegamento tra via Agosti e via Galilei a Sanremo, sono pronti a presentare un esposto in Comune, se non ci sarà un intervento diretto a evitare che quotidianamente vengano parcheggiate le auto in divieto di sosta, costringendoli a manovre pericolose.

“Abbiamo più volte interpellato la Polizia Municipale – ci hanno detto – ma purtroppo i passaggi delle pattuglie sono rari e la gente maleducata continua a parcheggiare dove non dovrebbe. I rischi per noi, ma anche per chi transita regolarmente, sono sempre elevati, tenuto anche conto della strada, molto ripida”.

I residenti chiedono un intervento definitivo o comunque un passaggio molto più frequente delle forze dell’ordine, affinchè si plachi la cattiva abitudine del parcheggio selvaggio.