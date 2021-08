Atto vandalico dei ‘No vax’ a Taggia: dure reazioni del Presidente della Regione e del Sindaco Conio

“L’ atto di vandalismo da parte dei no vax all’hub vaccinale di Taggia è l’ennesima grave mancanza di rispetto verso i medici e gli operatori sanitari che ogni giorno, feste comprese, lavorano per tutelare la salute di tutti i cittadini. Un’offesa anche ai liguri che hanno scelto di mettersi in sicurezza tutelando se stessi e gli altri”.

Interviene in questo modo il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti dopo che questa notte l’hub vaccinale di Taggia in provincia di Imperia è stato imbrattato da ignoti che hanno deturpato muri e cartelli della segnaletica con scritte contro i vaccini. “Per questo – termina Toti - il gesto di maleducazione e inciviltà che si è verificato a Taggia, il secondo dopo che qualche giorno fa era stato imbrattato il centro vaccinale di Camporosso, non deve passare sotto silenzio e mi auguro che i responsabili paghino per questo atto vile”.

Dura anche la reazione del Sindaco del capoluogo della Valle Argentina, Mario Conio: “Esprimo la mia indignazione per il gesto vile e sconsiderato di alcuni idioti, che hanno scioccamente pensato che le loro idee si potessero affermare danneggiando la cosa pubblica e minacciando le istituzioni. Il danneggiamento con scritte deliranti e ingiuriose del centro vaccinale di Taggia è intollerabile. Poveri stolti, non si rendono conto che così affermano soltanto la loro pochezza e miseria, da questa crisi sanitaria eccezionale se ne esce solo unendoci non certo alimentando odio e divisioni”.