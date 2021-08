Sanremo: ecco la prima colonnina di ricarica per mezzi elettrici installata dalla Sistel a San Romolo (Foto)

E’ stata installata questa mattina, a San Romolo nell’entroterra di Sanremo, la prima colonnina di ricarica E-bike del network provinciale ‘Sistel Green’.

Accolti con entusiasmo dai gestori dello storico ristorante ‘Dall’Ava’, davanti al quale è stata installata, i tecnici della Sistel hanno messo a dimora la prima delle diverse colonnine di ricarica che sorgeranno nell’entroterra e sulla pista ciclabile, ovviamente in partenariato con ‘Sanremo Outdoor’ che si occupa dei percorsi di trekking.

Dopo le linee telefoniche, quelle Internet via etere, la fibra ottica e molto altro la Sistel Telecomunicazioni, eclettica azienda di Sanremo che opera nell’estremo ponente, fa partire questo nuovo network, che intende andare incontro agli utilizzatori di sistemi di trasporto elettrici. L’azienda matuziana, che da tempo sta lavorando insieme all’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi che, nell’ottica del progetto ‘Sanremo Outdoor’, vede una unione di intenti sul futuro ‘verde’ della città e dell’entroterra.

Sistel, infatti, si sta occupando della sistemazione, nei paesi dell’entroterra e delle frazioni come San Romolo, di colonnine per la ricarica, che diventeranno sempre più importanti per la mobilità elettrica. Come funzionerà il servizio? In due modi: comprando una tessera che, al primo acquisto garantirà con 10 euro, altrettante ricariche. Dal successivo il costo sarà inferiore e le tessere saranno acquistabili negli esercizi commerciali. Ci sarà anche la possibilità di utilizzare paypal e altri sistemi di pagamento, che saranno molto utili, soprattutto per i fruitori che arrivano da fuori.

Visto che le colonnine di ricarica potranno essere utilizzate anche per handbike e sedie a rotelle elettriche, la Sistel ha anche previsto una serie di sconti per i diversamente abili. Le prossime che verranno installate sono previste a: Pigna e Buggio e quindi sulla ciclabile. Successivamente dovrebbero essere installate a Bajardo, Molini di Triora, Airole, Terzorio e Ceriana.

Al momento le tessere per la ricarica non sono ancora disponibili ma lo saranno nei prossimi giorni a disposizione degli utenti ma si può già pagare con Paypal che con carta di credito. Per le ricariche con sconto bisogna pagare presso gli uffici della Sistel con una ricarica che è praticamente omaggio. Anche la città dei fiori e il suo circondario, ormai ‘invaso’ dagli appassionati delle due ruote, si sta adeguando e il primo passo di oggi a San Romolo ne è la prova.