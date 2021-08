Taggia: da settembre tornano i corsi del 'Teatro del Banchéro', venerdì 27 agosto la presentazione

Ai primi di settembre riprenderanno i corsi settimanali della Scuola propedeutica al teatro "Officina" dell'Associazione culturale Teatro del Banchéro, giunta al 26° anno di attività. La presentazione dei corsi, degli insegnanti e dei programmi avverrà in live streaming su Facebook e su Youtube venerdì 27 agosto alle 9.

“Una scelta dettata non solo dalle indicazioni per combattere la pandemia – spiega Marco Barberis, Presidente del Banchéro - ma anche per consentire una più ampia adesione. Tutti gli insegnanti saranno collegati in diretta e, dopo essersi presentati ed aver descritto le attività in programma, risponderanno alle domande dei partecipanti”.

Le lezioni inizieranno a partire dal 6 settembre, a Bordighera, Taggia e Sanremo. Le classi verranno create in base al numero degli iscritti effettivi. Le pre-iscrizioni sono già aperte. Come sempre, sarà possibile partecipare gratuitamente alle prime due lezioni. I docenti saranno Daniela Tusa (bambini e ragazzi), Mariella Speranza, Massimo Brizi e Alberto Giusta (adulti).

“Come lo scorso anno – spiega Marco Barberis – presentiamo un progetto didattico molto solido, diversificato e soprattutto condiviso. Il responsabile del progetto didattico è Alberto Giusta, con insegnanti di grande qualità e tra loro affiatati. Tutti i corsi sono costruiti con un vero progetto didattico, l’apertura agli esterni avviene con stage di altissimo livello, ma con insegnanti diversi, per tracciare una linea e in qualche modo proteggere e differenziare il lavoro fatto all'Officina. Per noi del Banchéro – conclude Barberis – il teatro è lavoro, è gruppo, partecipazione, felicità. È anche e soprattutto Libertà”.