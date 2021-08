Sanremo: dal 26 al 29 agosto nella Pigna è tempo di ‘Scambi’, quattro giorni di laboratori e incontri nel cuore del centro storico (Video)

‘Scambi’ nasce con l’idea di abbattere barriere, far incontrare le persone all’epoca dei muri, virtuali o fisici che siano. ‘Scambi’ è l’idea dell’associazione di promozione sociale ‘Oltre’ che, dal 26 al 29 agosto, nel cuore della Pigna, proporrà una lunga serie di eventi e appuntamenti all’insegna dell’inclusione. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Comune a Sanremo, alla presenza degli organizzatori e degli assessori Costanza Pireri e Giuseppe Faraldi.



“Il festival è nato dalla necessità di un gruppo di ragazzi di sconfiggere l’intolleranza verso il diverso. Il nostro pianeta diventa ogni giorno più caldo e arido, ma i rapporti di chi lo abita sono sempre più freddi e remoti. Di seguito e fra le pagine di questo sito si possono esplorare maggiori informazioni sull’edizione 2021 e sulla nostra filosofia” così si legge sul sito ufficiale della manifestazione.

Chi vorrà partecipare a ‘Scambi’ troverà laboratori e pinoli: i laboratori sono la sintesi dell’identità del nostro festival, coinvolgeranno persone diverse e proporranno esperienze uniche; i pinoli sono tutto quello che non è un laboratorio, addentrandovi nella Pigna, ne incontrerete di ogni genere.

“Il Festival nasce dalla necessità di incontrarsi in un pianeta sempre più caldo e arido i rapporti si stanno raffreddando, vogliamo dare colore all'incontro e riportare in auge la forza del "noi" prima che del "io", la paura si sconfigge con il "noi" che include chi è diverso e lo vogliamo fare in un territorio che ha il più alto tasso di emigrazione in Italia - hanno dichiarato oggi gli organizzatori - c'è un tessuto sociale, ma i giovani non lo sanno cogliere”.



‘Scambi’ è per tutti, nessuno sarà escluso. Ogni attività del festival è accessibile e fruibile, anche per coloro di cui troppo spesso ci si dimentica: tutti i luoghi in cui si svolgeranno gli eventi sono raggiungibili da persone in carrozzina; se specificato nel corso della prenotazione, è possibile usufruire di traduzione in Lingua dei Segni Italiana; se specificato nel corso della prenotazione, è possibile usufruire di accompagnamento e audio-descrizione per non vendenti.



Il programma di ‘Scambi’ Festival

26 agosto

piazza Santa Brigida, ore19: evento di apertura, interverranno il presidente di Pigna Non Amour, Alessandro Mammone, e il presidente dell’A.P.S. Oltre, Tommaso Marmo



27 agosto

Porta San Giuseppe (via Palma), ore 10-12 e 16-18 | LIS_Cambi: comunicare senza parole possibile, “c”on questo laboratorio puoi entrare in un mondo nuovo e poco conosciuto, la lingua dei segni

Piazza Santa Brigida, ore 10-11, 11.30-12.30, 16-17, 17.30-18.30 | Scambi Sounds Lab: prendi parte, aiutato dai ragazzi di Overload, alla composizione di un brano musicale che saprà produrre il tuo corpo

The Green Defender: improvvisati avvocato di una specie a rischio, in diretta radio, guidato dai ragazzi di Radioimmaginaria

Dalle 19 alle 20.30 incontro con l’occitano: corso di balli occitani tenuto dal gruppo Balbosco d’Oc

Dalle 21 a mezzanotte: serata musicale sulle note dei Ponente Folk Legacy con balli occitani guidati dal gruppo Balbosco d’Oc

Piazza Cassini, ore 19-20: Il Luminare: Odv Caritas Intemelia presenta Teatro abusivo & Trio Scampato+1+1 diretto da Davide Barella in collaborazione con Scuola MusicArte Camporosso

Palazzo Nota, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Giochi quantistici: die giochi sulla meccanica quantistica e l’incontro dell’invisibile tenuti da Claudio Bortolin del CERN di Ginevra e professori dell’ITP

Da Palazzo Nota sarà anche possibile intraprendere il percorso ideato dal FAI Giovani: A caccia di incontri

Terrazza San Costanzo, ore 10-12 16-18 | The Game: un gioco di ruolo in cui avrai modo di metterti nelle scarpe dei migranti nello scacchiere di un’Europa Orientale densa di confini, trafficanti e scelte difficili da partenere, tenuto da Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Rifugiato per un giorno: entra anche tu nei panni di un rifugiato, inizia un cammino al buio e scopri dove la strada di porterà aiutato dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Giardini Regina Elena, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Capire la mafia: gioco di ruolo sulla criminalità organizzata guidato da Francesca Gamba e Issey Baravian, con la collaborazione di Francesca Del Bianchi

Via Tapoletti, terrazza dietro San Costanzo, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 | Richiedere asilo in Italia? Come e perché: esperienza interattiva sul tema della legalità e sulle motivazioni delle diverse scelte offerta da Jacopo Colomba dell’agenzia WeWorld

Via Tapoletti, incrocio con via Porte Santa Maria ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Evento The Human Thread: laboratorio sulla scoperta sensoriale, sull’ascolto e la condivisione tenuto da Lorenzo Venturi



28 agosto

Porta San Giuseppe (via Palma), ore 10-12 e 16-18 | LIS_Cambi: comunicare senza parole possibile, “c”on questo laboratorio puoi entrare in un mondo nuovo e poco conosciuto, la lingua dei segni

Piazza Santa Brigida, ore 10-11, 11.30-12.30, 16-17, 17.30-18.30 | Scambi Sounds Lab: prendi parte, aiutato dai ragazzi di Overload, alla composizione di un brano musicale che saprà produrre il tuo corpo

The Green Defender: improvvisati avvocato di una specie a rischio, in diretta radio, guidato dai ragazzi di Radioimmaginaria

Scambi aerei: il birrificio Nadir presenta l’Aur-Hopping, tecnica produttiva inventata e brevettata dal mastro-birraio Gabriele Genduso che sfrutta la natura volatile degli olii essenziali con lo scopo di caratterizzare in un modo unico la birra

Dalle 21 a mezzanotte: serata di musica a cura di Adventures

Piazza dei Ferri, ore 10-12 | La voglia di agire, come fare: dialogo sul tema del volontariato diretto e supportato da Christian Papini, direttore della Caritas Intemelia

Ore 16-18.30 | Evento Volontariato e vulnerabilità: dialogo sul tema dell’aiuto ai migranti offerto da Simone di Valconia Valdese

Palazzo Nota, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Giochi quantistici: die giochi sulla meccanica quantistica e l’incontro dell’invisibile tenuti da Claudio Bortolin del CERN di Ginevra e professori dell’ITP

Da Palazzo Nota sarà anche possibile intraprendere il percorso ideato dal FAI Giovani: A caccia di incontri

Terrazza San Costanzo, ore 10-12 16-18 | The Game: un gioco di ruolo in cui avrai modo di metterti nelle scarpe dei migranti nello scacchiere di un’Europa Orientale densa di confini, trafficanti e scelte difficili da partenere, tenuto da Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Rifugiato per un giorno: entra anche tu nei panni di un rifugiato, inizia un cammino al buio e scopri dove la strada di porterà aiutato dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Giardini Regina Elena, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Capire la mafia: gioco di ruolo sulla criminalità organizzata guidato da Francesca Gamba e Issey Baravian, con la collaborazione di Francesca Del Bianchi

Via Tapoletti, terrazza dietro San Costanzo, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 | Richiedere asilo in Italia? Come e perché: esperienza interattiva sul tema della legalità e sulle motivazioni delle diverse scelte offerta da Jacopo Colomba dell’agenzia WeWorld

ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Evento The Human Thread: laboratorio sulla scoperta sensoriale, sull’ascolto e la condivisione tenuto da Lorenzo Venturi

29 agosto

Porta San Giuseppe (via Palma), ore 10-12 e 16-18 | LIS_Cambi: comunicare senza parole possibile, “c”on questo laboratorio puoi entrare in un mondo nuovo e poco conosciuto, la lingua dei segni

Piazza Santa Brigida, ore 10-11, 11.30-12.30, 16-17, 17.30-18.30 | Scambi Sounds Lab: prendi parte, aiutato dai ragazzi di Overload, alla composizione di un brano musicale che saprà produrre il tuo corpo

The Green Defender: improvvisati avvocato di una specie a rischio, in diretta radio, guidato dai ragazzi di Radioimmaginaria

Scambi aerei: il birrificio Nadir presenta l’Aur-Hopping, tecnica produttiva inventata e brevettata dal mastro-birraio Gabriele Genduso che sfrutta la natura volatile degli olii essenziali con lo scopo di caratterizzare in un modo unico la birra

Dalle 21 alla mezzanotte: visione e premiazione dei cortometraggi del concorso ‘Dissolvenze’. Chiusura ufficiale del festival e ringraziamenti. Al termine sarà offerta una serata musicale dal gruppo Overload

Da Palazzo Nota sarà anche possibile intraprendere il percorso ideato dal FAI Giovani: A caccia di incontri

Terrazza San Costanzo, ore 10-12 16-18 | The Game: un gioco di ruolo in cui avrai modo di metterti nelle scarpe dei migranti nello scacchiere di un’Europa Orientale densa di confini, trafficanti e scelte difficili da partenere, tenuto da Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Rifugiato per un giorno: entra anche tu nei panni di un rifugiato, inizia un cammino al buio e scopri dove la strada di porterà aiutato dall’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Giardini Regina Elena, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Capire la mafia: gioco di ruolo sulla criminalità organizzata guidato da Francesca Gamba e Issey Baravian, con la collaborazione di Francesca Del Bianchi

Via Tapoletti, terrazza dietro San Costanzo, ore 10-11 11.30-12.30 16-17 17.30-18.30 | Evento The Human Thread: laboratorio sulla scoperta sensoriale, sull’ascolto e la condivisione tenuto da Lorenzo Venturi

Tutte le informazioni sono sul sito di ‘Scambi’ cliccando QUI.

