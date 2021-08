Ventimiglia: aggressione a Moussa Balde, chiuse le indagini sui tre aggressori, a breve il processo

Si sono chiuse le indagini e ora verrà fissata la data del processo per i tre ventimigliesi che, il 9 maggio scorso colpirono con un posacenere comunale Moussa Balde, il 23enne della Guinea che poi si è suicidato all’interno del Cpr di Torino una quindicina di giorni dopo.

I tre sono imputati di lesioni non gravi e, per loro non sarà adottata l’aggravante dell’odio razziale. Nell’interrogatorio i tre, difesi dall’avvocato Marco Bosio, hanno confermato quanto accaduto e quanto già appurato dalla Polizia. Uno è stato derubato del cellulare e ha avuto una reazione eccessiva, poi aggravata dagli altri due.

I tre aggressori vennero fermati già la sera. Si tratta di tre ventimigliesi, due originari di Agrigento di 39 e 44 anni e uno di Palmi di 28. Il migrante, lo ricordiamo, è stato colpito con un posacenere comunale.