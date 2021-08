Taggia: regione Bruxià, Terra di Confine si trasferirà "Animali morti avvelenati, qui non ci vogliono"

"Abbiamo deciso di lasciare Taggia, ci trasferiremo a Sanremo. Qui non ci vogliono". E' questa la soluzione prospettata da Sabina Camarda, presidente dell'associazione Terra di Confine, una realtà che si occupa del recupero di animali maltrattati e da tempo si trova contro il Comune per la realizzazione della nuova strada di regione Bruxià.

Il terreno dell'associazione è l'unico a non essere ancora stato espropriato dall'ente nell'ambito del proseguimento del cantiere per la nuova viabilità. Per Terra di Confine si potevano trovare soluzioni diverse mentre, per il Comune, il piano regolatore non ammette altre possibilità. Una situazione di impasse che ha portato le parti a doversi rivolgere a dei legali e con il cantiere pressoché fermo intorno al terreno dell'associazione.

Al centro il futuro degli animali in cura a Terra di Confine: 5 cavalli, 11 rapaci e 1 cane specializzato nella ricerca sotto le macerie. Chi ha subito questa situazione sono stati soprattutto loro. "In concomitanza con l'inizio del cantiere, siamo stati oggetto di vili attacchi. Dai danneggiamenti alla proprietà fino all'avvelenamento degli animali. In questi mesi, per colpa di ignoti, sono morti 5 rapaci e 1 cane. Sono stati avvelenati anche un altro cane, un cavallo e una poiana che per fortuna siamo riusciti a salvare in extremis - racconta Sabina Camarda, presidente dell'associazione Terra di Confine - gli ultimi casi solo pochi giorni fa".

"Abbiamo una possibilità alternativa. Ci stiamo preparando per trasferirci a Sanremo - spiega la presidente di Terra di Confine - noi, gli animali, i 57 volontari che ci vengono ad aiutare e quindi anche i nostri servizi. A Bussana Vecchia abbiamo trovato un terreno molto più grande che ci permetterà di ospitare più animali e ampliare anche il numero e la tipologia di attività per la cura dei nostri ospiti. Abbiamo chiesto al Comune di Taggia di concederci del tempo per procedere al trasferimento, c'è il terreno ma bisogna predisporre le strutture a norma di legge. Ci serve fino a inizio ottobre ma sembra che dall'altra parte non ci sia questa volontà".