Sanremo: tolleranza zero per le auto francesi in divieto, non solo ganasce ma anche rimozioni

L'intervento della Polizia Municipale in via Roma

La Polizia Municipale di Sanremo mantiene alta l'attenzione sui 'furbetti' del parcheggio, specie quelli con targa francese che spesso pensano di essere immuni alle sanzioni per via della nota difficoltà nel recapitare i verbali al di là del confine.

E così, oltre alla sempre utili ganasce, la Municipale sta intervenendo anche con il carro attrezzi per le rimozioni. Unici due sistemi in grado di garantire al 100% il pagamento della sanzione, oltre ovviamente alle spese per la rimozione dell'auto o per liberarla dalle ganasce.

Nella foto si vede l'intervento di oggi in via Roma per un'auto lasciata in una zona per il carico e scarico.