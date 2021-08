Sanremo: lo strano caso di strada Sen. Ernesto Marsaglia dove il nuovo asfalto ha cancellato l’attraversamento rialzato per i pedoni (Foto)

Se stavate cercando la definizione di ‘lavoro fatto all’italiana’, forse siete nel posto giusto. Siamo a Sanremo in strada Senatore Ernesto Marsaglia, all’altezza di uno dei tanti attraversamenti pedonali rialzati che il Comune ha installato negli anni. Uno strumento sempre più richiesto dai residenti in tratti di strada che spesso vengono scambiati per circuiti. Un sistema che consente di ottenere due risultati in uno: ridurre la velocità e consentire ai passanti un attraversamento sicuro.

Se non fosse che, per ragioni oscure ai più, nei giorni scorsi una colata di asfalto ha di fatto cancellato metà attraversamento rialzato. Ora dal quel lato della strada si può passare senza rallentare, come se il dosso non esistesse e, inoltre, metà strisce pedonali sono state cancellate.



Si spera che sia stata solo una svista figlia del grande caldo delle ultime settimane e di un lavoro fatto con la testa già alle vacanze. Siamo certi che il Comune saprà intervenire per rimediare e per dotare nuovamente tra strada del suo attraversamento così come era stato progettato.