Sull’asse Sanremo-Roma si chiude il primo round dell’affaire gambero rosso: da domani i pescatori potranno tornare in mare, ma spaventa la data del 5 settembre

Si è chiuso nel tardo pomeriggio il primo round dell’affaire gambero rosso che ha visto in giornata un lungo confronto sull’asse Sanremo-Roma. La Capitaneria di Porto matuziana ha recepito quanto disposto dal Ministero consentendo, quindi, di pescare già da domani il gambero nei limiti del 40%.

“Ho parlato con la comandate Carmela D’Abronzo ed è stata confermata la mia interpretazione della norma - commenta ai nostri microfoni l’on. Flavio Di Muro - anche i sette esclusi dalla pesca da domani potranno tornare in mare come è giusto che sia. Ora tutte le parti amministrative e politiche devono guardare al 5 settembre per salvaguardare le imprese e l’economia collegata”.

Dalla Capitaneria di Sanremo orrivano conferme in merito al via libera di domani con l’ok al provvedimento che limita al 40% la pesca del gambero rosso.

“Domani possiamo uscire, ma il 5 settembre è vicino e abbiamo risolto poco - dichiarano invece i pescatori - c’è il rischio di trovarci daccapo, a noi queste norme non stanno bene”.