Sanremo: gambero rosso, che confusione! Presidio dei pescatori davanti alla Capitaneria “Da domani sarà stop alla pesca, per noi significa chiudere” (Video)

Tutto è partito quasi per caso da un post dell’ex vice sindaco Alessandro Sindoni su un intervento di Fratelli d'Italia, una richiesta di maggiore attenzione da parte della politica locale ai pescatori minacciati dallo stop alla pesca del gambero rosso, perla dei nostri mari. Poi un susseguirsi di dichiarazioni e commenti, fino a oggi quando la scure si è definitivamente abbattuta sulle famiglie che vivono di pesca: da domani sarà stop al gambero rosso.

Nessuna proroga al 5 settembre, secondo il decreto i pescatori di zona avrebbero raggiunto la loro quota e, quindi, se da domani pescheranno gambero rosso la Capitaneria sarà costretta a multarli.

Per questo stamattina i pescatori si sono dati appuntamento davanti alla Guardia Costiera per chiedere spiegazioni, trovandosi di fronte a una situazione che definire nebulosa è poco.

Le interviste

“Siamo qui per capire la nostra sorte, da domani non possiamo più pecore gambero - ci dice Calogero Volpe, presidente della cooperativa ‘Lamperò Rosso’ - a marzo ci è stato detto che potevamo pescare durante l’anno 60% di pesce e 40% di gamberi e noi avremmo gestito le quote per arrivare alla giusta soglia al 31 dicembre, adesso scopriamo che da domani non possiamo più pescare gamberi. Per noi vuol dire fermarci, cessare l’attività, viviamo di questo prodotto conosciuto in tutto il mondo. Questo è il periodo in cui si pesca. Nessun dato scientifico dice che è una distruzione del gambero, loro si basano sulle giornate che però non possono essere calcolate dall’uscita dal porto al ritorno. Su 18 ore che stiamo in mare solo 8 sono di pesca. Da domani con la mia imbarcazione non mi converrà uscire, sbarcherò il personale e lo metterò in cassa integrazione. Ora aspettiamo di sapere da Roma se possiamo o no pescare il 60% di pesce e 40% di gamberi entro la fine dell’anno, non allo sbarco”.

“Per noi è una chiusura totale, abbiamo lasciato i pesci per non essere troppo invasivi sul territorio e ora ce la tolgono - aggiunge Ciro Lobasso, pescatore - noi abbiamo firmato il decreto proprio per essere meno invasivi, ma ora fanno un calcolo complessivo che ci taglia fuori. Per noi è la chiusura totale, lavoriamo tutto l’anno a gamberi, sui pesci solo qualche mese. Viviamo sul gambero, togliendoci quello facciamo prima a chiudere tutto”.

Il prodotto più pregiato del nostro mare e delle nostre tavole si trova così intrappolato in un groviglio di norme e dichiarazioni che nascondono una realtà di fondo senza troppe interpretazioni: da domani non si potrà più pescare il gambero rosso, pena la multa. Per le tante famiglie che vivono di pesca sta per iniziare un altro momento nero.

In questa situazione l'interlocutore unico è la politica locale, nazionale ed europea. Le famiglie attendono risposte.